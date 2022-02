PRADÈ, Brucia tanto, meritavamo. Con la Juve...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, analizza ai microfoni ufficiali del club la sconfitta col Sassuolo: "Brucia tanto però questo è il calcio, anche se è una frase retorica. Forse ci stava stretto anche il pareggio, siamo stati bravi a rimetterla in piedi in 10, poi a 30 secondi dalla fine dovevamo essere più cinici. Peccato, la squadra ha giocato una buona gara e ce ne andiamo con tantissima amarezza. Stasera al gruppo non dico niente, da domani pensiamo alla partita di mercoledì con la Juve: per noi è quasi una partita della vita. Queste son delusioni grandi. Abbiamo questo spirito e questa forte identità, ma la nostra strada è ancora lunga perché una partita così una squadra esperta non la perde mai".

Il gol di Cabral?

"Sono contento anche se non ha portato punti. Significa che tutti e due lì davanti sono applicati. Al Sassuolo vanno fatti i complimenti anche se ai punti meritavamo noi di vincere. Con due episodi ci siamo bruciati".

Cosa portare via dalla partita?

"Queste partite ci devono far crescere e insegnarci a non commettere più certi errori".