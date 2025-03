Dagli inviati Pongracic si esalta: "Mi piace spingermi in avanti. Obiettivi? Faremo bene ovunque"

Tanta felicità negli occhi del centrale della Fiorentina Marin Pongracic, che al termine del successo odierno sull’Atalanta ha preso la parola in sala stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Sicuramente il nuovo sistema di gioco ci ha aiutato molto. Adesso anche per noi facciamo costruzione più alta e questo da un lato aiuta noi e danneggia molto i nostri avversari. Abbiamo un portiere molto bravo e tutti danno al 100%”.

Il sogno Europa in campionato prosegue?

“Noi abbiamo tanta qualità, molto forte. Lo abbiamo dimostrato all’inizio della stagione. Abbiamo trovato la quadra giusta e dobbiamo proseguire così. Adesso abbiamo l’opportunità di fare altri punti sabato prossimo in uno scontro diretto con una nostra avversaria”.

Le piace spingersi più in avanti?

“Sì, molto. Da giovane lo facevo di più. Quando c’è campo e spazio provo sempre a farlo. Aiuta tanto anche la squadra la mia intraprendenza. Oggi purtroppo non ho trovato la miglior soluzione: il mio primo compito è quello di difendere bene ma anche fare qualcosa davanti mi piace”.

Quanta fiducia sente dopo un avvio difficile?

“È importante per me, sono arrivato qua con tanta ambizione: voglio far parte di questa squadra al meglio. Voglio ripagare la fiducia che ho avuto”.

Qual è l’obiettivo che vi siete prefissati?

“L’obiettivo deve essere vince ogni partita, così dobbiamo sempre scendere in campo. Possiamo fare ovunque molto bene, sia in A che in Conference".