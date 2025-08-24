Pongracic a Dazn: "Con Pioli rapporto ottimo. La sua esperienza ci può far fare grandi cose"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Cagliari. Queste le sue parole: "Il ritiro è sempre un pochino duro ma mettiamo forza per il campionato e per la Conference League. Il nostro rapporto con il mister è molto buono e con la sua esperienza possiamo fare grandi cose".