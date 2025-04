Polverosi sul problema della Fiorentina: "Pongracic era stato chiaro due mesi fa"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il commento a Fiorentina-Parma è affidato ad Alberto Polverosi, che scrive: "Siamo alle solite. Se per vincere una partita è necessario attaccare, alzare il ritmo, pressare, insistere, giocare veloce, far valere la propria tecnica, creare e inventare, per la Fiorentina diventa complicato. Non vorremmo tornare all'analisi di Marin Pongracic, difensore della nazionale croata che dopo la sconfitta contro il Como a febbraio aveva spiegato: "Forse per noi è più facile quando l'altra squadra fa la partita, stiamo bassi e stretti e riusciamo a ripartire in contropiede, soffriamo quando dobbiamo fare noi la partita".

La domenica dopo a Verona (altra sconfitta) Pongracic rimase fuori squadra. Non correndo questo rischio, non possiamo che concordare con le parole del croato".