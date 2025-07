Entusiasmo, tattica, partitelle e lavoro fisico: cosa è emerso dal ritiro al Viola Park

vedi letture

Tra i 14 giorni di ritiro al Viola Park, le tre amichevoli e il bagno di folla di venerdì sera, questa prima metà di luglio ha riconsegnato la Fiorentina a Firenze e ai suoi tifosi. Dopo le polemiche del finale della passata stagione, adesso tra squadra e pubblico c'è una nuova alchimia. Un'alchimia data soprattutto l'empatia di Stefano Pioli e dalla permanenza di Moise Kean. La difesa a 3, gli esterni a tutta fascia, la qualità in avanti, un Moise Kean già indiavolato, insomma qualcosa sul campo già si sta vedendo. Si sta vedendo anche come la squadra abbia una carenza a centrocampo, Pioli sta provando varie soluzioni in mediana ma c'è da spettarsi almeno un colpo di mercato in quella zona del campo. Dai movimenti sempre più fluidi con continui scambi di posizione fino ad una pressione alta nella metà campo avversaria, le novità rispetto al recente passato, anche a livello tattico, sono state fin da subito visibili.

Queste prime due settimane di preparazione hanno poi riportato in auge il tormentone Sabiri, apparso in netta crescita nelle uscite contro Grosseto e Carrarese. Vedremo se sarà solo un'allucinazione estiva o qualcosa di più. Il ritiro non è filato via liscio per tutti. Gudmundsson e Mandragora ad esempio sono alle prese con un loro percorso differenziato per arrivare alla condizione migliore, mentre Fortini ancora non è riuscito ad esordire in maglia viola a causa delle scorie di un vecchio infortunio. Tra le note meno liete poi cì sono il nervosismo di Sottil, i poco convincenti Beltran e Parisi e i guai fisici che stanno frenando Viti. La Fiorentina comunque appare molto più pronta rispetto ad un anno fa. La tournèe inglese, con le sue tre amichevoli contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United ci dirà sicuramente qualcosa di più.