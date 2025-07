Mediano cercasi, Sohm la prima scelta: ballano 7 milioni tra domanda e offerta

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sulle mosse di mercato della Fiorentina. Al termine delle prime due settimane di ritiro al Viola Park Stefano Pioli ha già iniziato a fare le sue valutazioni sulla rosa e ciò che manca a questa squadra è almeno un centrocampista. Un mediano di quantità e qualità che abbia nelle corde anche qualche gol. Il profilo ideale individuato dai dirigenti gigliati sarebbe quello di Simon Sohm del Parma. La Fiorentina lo segue da giugno e la sua offerta ai ducali è di 13 milioni. Una cifra che per adesso non sta accontentando gli emiliani. Dopo aver pezzo un pezzo pregiato come Bonny il Parma non ha necessità di vendere e per Sohm resta fermo sull'iniziale richiesta di 20 milioni. 7 milioni di forbice non sono pochi ma nei prossimi giorni è atteso un rilancio da parte dei viola. In alternativa a Sohm i viola potrebbero andare su un centrocampista completamente diverso. Un costruttore di gioco come Hans Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus difficilmente resterà al Venezia in Serie B e con 10 milioni di Euro potrebbe lasciare la Laguna.

Capitolo uscite. La Fiorentina ha tanti giocatori da piazzare e tra questi, seppur non sia un vero e proprio esubero, c'è anche Lucas Beltran. Dopo gli interessamenti registrati del River Plate, secondo i media sudamericani adesso sul giocatore ci sarebbe il Flamengo con un'offerta da 15 milioni. Per il momento manca l'offerta ufficiale. Dovesse partire Beltran si potrebbe riaprire il filone del mercato gigliato che porta ad un nuovo attaccante, il primo nella lista era Sebastiano Esposito.