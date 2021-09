PIZARRO, Centrocampo viola è tra i migliori in A

"Il centrocampo della Fiorentina è uno dei migliori in Italia, la concorrenza sarà un'arma in più". A dirlo al Corriere Fiorentino è David Pizarro, ex centrocampista viola dall'enorme qualità. Il cileno è convinto che Italiano riuscirà a recuperare anche Amrabat e che Torreira serva a questa squadra: "Con il mercato ora la rosa è competitiva, ma Berardi mi sarebbe proprio piaciuto". Il Pek ha detto la sua anche su Torreira: "E' un giocatore importante per la fisionomia di gioco di Italiano. Il regista deve avere personalità e fare da connessione tra difesa e attacco, sapersi muovere in base alle sue fasi, deve essere il giocatore... dogana". Infine per Pizarro una battuta anche su chi è rimasto: "Da connazionale, spero che giochi Pulgar che ha fatto bene in questo avvio come con il Cile. Chapeau alla società per aver tenuto Vlahovic perché a quelle cifre non era facile. Lui e Milenkovic sono da esempio per i compagni perché rimanendo hanno dato un grande segnale. E poi c'è Nico Gonzalez, acquisto valido che ha già un'ottima intesa con il serbo. Forse ci vorrebbero altri due o tre elementi di personalità, ma la Fiorentina è ottima così".