Pioli studia il centrocampo a 3. Corriere dello Sport: "Fiorentina dal cuore Made in Italy"

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo che Pioli potrebbe schierare contro il Napoli: Mandragora-Nicolussi Caviglia-Fagioli, è su questo terzetto che il tecnico parmigiano ha deciso di puntare nelle esercitazioni e nelle prove al Viola Park.

La scelta di prendere Nicolussi Caviglia è nata dalla necessità di irrobustire il reparto per irrobustire di conseguenza la Fiorentina nel segno del 3-5-2 (o 3-5-1-1) con un play-maker a tutti gli effetti in più: Fagioli tornerà a fare la mezzala, ma sempre con un occhio alla regìa quando ha il pallone tra i piedi perché uno con la sua tecnica, la sua visione e la sua capacità di verticalizzare deve anche partecipare alla costruzione dell’azione, e Mandragora continuerà a fare… Mandragora, interditore e incursore ad ampio raggio.