Pioli rimane il tecnico della Fiorentina: la posizione della società non cambia
La Fiorentina conferma ulteriormente la fiducia a Stefano Pioli, senza metterlo in discussione. È questa, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it direttamente a San Siro dopo la sconfitta con l'Inter per 3-0, la linea che continua a tenere il club viola anche dopo il ko coi nerazzurri.
La posizione della società l'aveva già chiarita il dg Ferrari nelle dichiarazioni pre partita, e dopo il triplice fischio a Milano la volontà rimane invariata: la Fiorentina va avanti con Stefano Pioli, almeno in vista del match col Lecce di domenica pomeriggio, quando la sua squadra andrà a caccia della prima vittoria dopo ben nove turni di Serie A senza mai ottenere i tre punti interi.
