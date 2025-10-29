Ferrari conferma Pioli: "Non abbiamo cambiato idea. Siamo arrabbiati come i tifosi"

Anche ai microfoni di Dazn è intervenuto Alessandro Ferrari prima di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni del direttore generale viola:

Dopo la sconfitta col Milan, Pradé aveva rafforzato la posizione di Pioli: è ancora questa la linea della Fiorentina?

"La posizione è quella, non abbiamo assolutamente cambiato idea. Dobbiamo fare meglio e prendere spunto dalla partita col Rapid e dagli ultimi 20 minuti contro il Bologna. Dobbiamo mettere più serenità ma anche tanta rabbia in campo e spero che capiti sempre di più".

Come vede le scelte di questa sera?

"Abbiamo una rosa importante. Ndour sta crescendo, dal punto di vista fisico ha caratteristiche che stasera possono servire. Dietro possiamo far rifiatare qualcuno e domenica giochiamo col Lecce. Il mister sa quello che deve fare e ci aspettiamo anche chi debutta oggi dal primo minuto la prestazione".

Gli ultimi 20 minuti col Bologna possono essere un punto di ripartenza?

"E' giusto che ci siano critiche, siamo arrabbiati come i tifosi. Cerchiamo di lavorare e pensare esclusivamente a preparare la partita che arriva. L'unico modo è fare una buona partita come a Vienna e mettere tanta rabbia come negli ultimi 20 minuti col Bologna: se metteremo questo sono sicuro che i tifosi torneranno a tifare, anche se non hanno mai smesso".