Pioli nell'Olimpo degli allenatori. 13esimo a fare 500 panchine, Gazzetta: "Chiede un regalo"

Stefano Pioli chiede un regalo. La Gazzetta dello Sport, nel presentare Milan-Fiorentina di domani sera, riparte da questa considerazione fatta dallo stesso tecnico viola nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, in cui il parmense ha chiamato in causa in "Dio del calcio" in vista della partita che gli regalerà la 500esima panchina in Serie A e il giorno prima del suo 60esimo compleanno. La sua Fiorentina ha bisogno anche di un po' d'aiuto per uscire da questo momento e domani affronta una squadra tra le più forti d'Italia, che Pioli sperava di trovare in un altro momento: "Avrei voluto un altro modo per tornare a San Siro, ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno", diceva in sala stampa dal Viola Park.

L'allenatore vuole la svolta, e farsi un regalo proprio alla Scala del Calcio, dove verrà riaccolto nello stadio che l'ha reso celebre per lo scudetto del 2022. Le 500 panchine nel massimo campionato lo portano tra i tecnici più prestigiosi, il tredicesimo a tagliare questo traguardo e pronto a sorpassare poi Claudio Ranieri e Gigi Radice (fermi a 501). In testa alla classifica c'è l'inarrivabile Carlo Mazzone (792), ma l'obiettivo di Pioli non è questo, soprattutto in questo momento. Adesso conta ritrovare la Fiorentina, sperando di avere a disposizione anche Moise Kean che stamani effettuerà la rifinitura con la squadra e testerà la caviglia. Per il resto, il tecnico parlava di buone sensazioni, nella speranza che la prestazione confermi le attese.