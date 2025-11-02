Pioli nel pre partita: "Oggi gara complicata e nervosa. Ecco perché ho scelto Dzeko"
FirenzeViola.it
L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lecce. Queste le sue parole: "Per noi è una gara importante. Dobbiamo essere lucidi, sarà una gara complicata e nervosa".
Come mai la scelta di Dzeko? "Per l'esperienza, in gare come queste ci serve questo. Una presenza in più dentro l'area di rigore può essere giusto".
Qual è il suo augurio personale? "Non è personale, ma quello di tutta la Fiorentina: vincere".
Pubblicità
Primo Piano
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadradi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Copertina
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Alberto PolverosiLecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com