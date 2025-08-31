Pioli felice della prestazione: "Ci sono buone basi. Comuzzo aveva mal di stomaco"

Nel post partita di Torino-Fiorentina, in diretta su Dazn si è presentato Stefano Pioli. L'allenatore viola ha commentato così la gara dei suoi uomini: "Abbiamo interpretato bene la gara. Loro sono molto fisici e lavorano sulle seconde palle. Possiamo però essere più puliti tecnicamente e più lucidi in avanti, nell'ultimo quarto di campo. Abbiamo fatto comunque una buona gara. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti però ci sono delle buone basi per arrivare ad essere più competitivi".

Cosa vuole in più da Gudmundsson?

"Ha fatto una buona gara. Il Torino si chiudeva molto bene centralmente. Doveva aprirsi un pochino di più per puntare l'avversario e o attaccare la profondità. Però è forte e ci darà opzioni".

Kean e Piccoli come possono convivere?

"Li abbiamo trovati spesso. Penso possano stare ancora più vicini. Sono stati un pochino piatti ma è la prima gara. Volevo sfruttare le energie di Roberto che è arrivato con entusiasmo. Poi l'affiatamento andrà migliorato ma serve tempo e ne abbiamo. Poi vedremo di partita in partita le scelte".

Il cambio di Comuzzo?

"Aveva mal di stomaco. Non stava bene".