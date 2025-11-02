Dagli inviati
Fiorentina in silenzio stampa. Per ora nessuna decisione presa su Pioli
FirenzeViola.it
È una serata complicatissima per la Fiorentina che contro il Lecce ha raccolto la sesta sconfitta stagionale e si trova sempre in fondo alla classifica. Mentre fuori dal Franchi tanti tifosi si sono già riuniti per attendere i giocatori all'uscita, per adesso la società non ha ancora preso una decisione e si è chiusa in un silenzio stampa prendendosi un momento di riflessione prima di decidere il da farsi, con i tesserati che dunque non parleranno nel post-partita.
La posizione di Pioli non è ancora stata definita anche se è evidente che sia molto in bilico, pur non avendo rassegnato le dimissioni nell'immediato dopo gara.
