Dagli inviati Fiorentina in silenzio stampa. Per ora nessuna decisione presa su Pioli

È una serata complicatissima per la Fiorentina che contro il Lecce ha raccolto la sesta sconfitta stagionale e si trova sempre in fondo alla classifica. Mentre fuori dal Franchi tanti tifosi si sono già riuniti per attendere i giocatori all'uscita, per adesso la società non ha ancora preso una decisione e si è chiusa in un silenzio stampa prendendosi un momento di riflessione prima di decidere il da farsi, con i tesserati che dunque non parleranno nel post-partita.

La posizione di Pioli non è ancora stata definita anche se è evidente che sia molto in bilico, pur non avendo rassegnato le dimissioni nell'immediato dopo gara.