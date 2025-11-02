Dagli inviati La contestazione fuori dal Franchi è finita verso le 17:45. Con un fumogeno

Nonostante le premesse fossero piuttosto bellicose, verso le 17:45 la situazione fuori dalla Tribuna all'Artemio Franchi si è decisamente tranquillizzata con la grossa parte delle centinaia di tifosi che se ne sono andati dopo aver "minacciato" i calciatori e la squadra a distanza. Come mostra il video di Firenzeviola.it, una quarantina di minuti dopo la fine di Fiorentina-Lecce resta solo un fumogeno viola ma i tifosi se ne sono andati.