Dagli inviati
La contestazione fuori dal Franchi è finita verso le 17:45. Con un fumogeno
Nonostante le premesse fossero piuttosto bellicose, verso le 17:45 la situazione fuori dalla Tribuna all'Artemio Franchi si è decisamente tranquillizzata con la grossa parte delle centinaia di tifosi che se ne sono andati dopo aver "minacciato" i calciatori e la squadra a distanza. Come mostra il video di Firenzeviola.it, una quarantina di minuti dopo la fine di Fiorentina-Lecce resta solo un fumogeno viola ma i tifosi se ne sono andati.
Viola Park blindato. In attesa di decisioni, il centro sportivo è protetto dalla Polizia
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c'è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Viola Park blindato. In attesa di decisioni, il centro sportivo è protetto dalla Polizia
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c'è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Giorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
