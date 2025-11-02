Dagli inviati
Viola Park blindato. In attesa di decisioni, il centro sportivo è protetto dalla Polizia
La Fiorentina non esce da una crisi pesantissima e anche oggi, contro il Lecce, esce sconfitta per 1-0 tra le mura amiche. Fuori dal Franchi vi abbiamo documentato di una contestazione andata in scena dubito dopo il triplice fischio, ma la sensazione è che la tifoseria possa spostarsi e proseguire la protesta anche davanti al Viola Park.
Non a caso il centro sportivo di Bagno a Ripoli è già blindato, con le forze dell'ordine che sono davanti all'ingresso principale a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo. Gli agenti di polizia, muniti di cellulare, sono già di fronte alla struttura della Fiorentina, mentre una parte della squadra di Pioli è ancora dentro al Franchi in attesa di decisioni (possibile ma non ancora annunciato un ritiro).
