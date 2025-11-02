FirenzeViola Squadra ancora al Franchi: riflessioni a tutto tondo, possibile anche un ritiro

A due ore dal fischio finale di Fiorentina-Lecce, la squadra viola è ancora dentro al Franchi. Come raccolto dalla nostra redazione, dopo il ko contro i salentini le riflessioni all'interno del club di Commisso riguardano praticamente ogni aspetto: non solo l'ipotesi del cambio di allenatore - con Stefano Pioli che non starebbe pensando alle dimissioni - e quella del nuovo direttore sportivo da nominare, ma anche la possibilità di un ritiro punitivo.

Buona parte della prima squadra si trova infatti ancora all'interno dello stadio di Campo di Marte ed è possibile qualsiasi eventualità, anche quella di andare in ritiro al Viola Park, dove sono spuntate anche le forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.