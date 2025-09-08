Social

Pioli dopo la ripresa degli allenamenti al VP: "Al lavoro durante la pausa"

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:52
di Redazione FV

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti oggi. E' appena iniziata la settimana che porterà alla prima partita di campionato allo stadio Artemio Franchi: sabato, ore 20:45, contro il Napoli. L'allenatore viola, Stefano Pioli, ha postato sui social qualche immagine della seduta al Viola Park, con la seguente didascalia: "Al lavoro durante la pausa". 

