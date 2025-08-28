Gosens a Sky: "Vogliamo vincere un trofeo. Dzeko? Un onore giocare con lui"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto ai micorofoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Polissya 3-2. Queste le sue parole a partire da un commento sulla prestazione di Dzeko: "Dzeko è un giocatore pazzesco. Fa salire la squadra e tiene botta con tutti. E' un onore giocare con lui".

La sua forza invece è portare lo spirito giusto in campo

"Lo so che la mia forza è quella di mettere dentro voglia di vincere. Sono contento di esserci riuscito stasera dopo un primo tempo complicato. Loro hanno fatto un grande pressing ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Edin teneva la palla e ci dava profondità. Abbiamo messo più personalità e questa vittoria ci deve dare spinta".

Quanto ci tenete a questa Conference League?

"Nessuno di noi ha mai nascosto che vogliamo vincere un trofeo. Stiamo costruendo una squadra che puiò lottare su tre competizioni. Il mio obiettivo è di arrivare in finale. Tra l'altro sarà a Lipsia che è nella mia nazione, quindi ci tengo ancora di più".

Come si spiega il primo tempo?

"Abbiamo fatto un primo tempo sotto tono a livello psicologico. Ma non era facile perché loro non avevano neinte da perdere e noi dovevamo invece gestire la partita evtiando quello che è successo. Abbiamo sofferto la loro pressione ed eravamo arrabbiati nell'intervallo. Poi nella ripresa abbiamo reagito con carattere, da vera viola. Tutte le squadre hanno un'idea di gioco e rischi di soffrire contro tutti. Se non mettiamo il 100% soffriamo contro tuti".