Pioli a Sky: "Dobbiamo alzare l'asticella. Vogliamo la prima vittoria in campionato"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita di Fiorentina-Como. Queste le sue parole a partire dal cambiamento di sistema di gioco: "Abbiamo preso le posizioni per difendere bene contro un avversario che ci attaccherà sia in profondità che in palleggio. Non ci sono sistemi, ci sono principi di gioco. Cercheremo di difendere il meglio possibile ed essere il più pericolosi possibile in avanti".

A livello offensivo cosa vi può dare questo cambio di sistema? Può equilibrare il peso delle punte?

"Non è questione solo di attaccanti. E' questione di coraggio, di costruzione e di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato. Loro sono ben preparati. Noi dobbiamo stare dentro la partita anche quando alcune delle cose provate non andranno bene".

Quanto pesano le difficoltà iniziali? Come se le spiega?

"Abbiamo il desiderio di vincere la prima gara in campionato. Non devono pesare le difficoltà iniziali. Dobbiamo alzare l'asticella, avere certe pressioni e aspettative è un privilegio. Serve una squadra motivata e determinata, ora deve parlare in campo".

Su Fabregas

"Sta facendo grandi cose. E' giovane ma ha le idee chiare. Dà un'identità precisa e chiara alla sua squadra e non potrà che crescere. Già sta facendo bene".