Pinones Arce: "Grande cuore, ma dobbiamo crescere nel gestire il risultato"

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Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce commenta così la vittoria con tanti colpi di scena, sul Genoa: "Grande cuore e grande risultato anche se abbiamo sofferto all'inizio, ancora una volta poi abbiamo ribaltato il risultato e creato tante occasioni da gol. Ma dobbiamo crescere e avere calma e fiducia nel giocare il pallone e sul 3-1 dobbiamo imparare a gestire il risultato, visto che c'è arrivata tensione e abbiamo preso anche gol"

Se i risultati delle altre sovessero dare ragione alla Fiorentina, sarà una grande battaglia il prossimo week end? "Stasera e domani dobbiamo ancora avere l'orgoglio di quello fatto oggi e la prossima settimana inizieremo a prepararci per la prossima partita"