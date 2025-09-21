Piena fiducia in Comuzzo. Tante valutazioni ma per club e tecnico è intoccabile

La Fiorentina nutre piena fiducia nei confronti di Pietro Comuzzo. Nonostante un inizio difficile per il difensore, Stefano Pioli ha deciso che in questo momento la sua squadra non può prescindere dal classe 2005. Lo riferisce La Nazione - dopo il focus già proposto dalla nostra redazione -, ribadendo che le valutazioni fatte attorno al centrale, specie dopo l’erroraccio contro il Napoli, sono state molte ma alla fine hanno portato club e allenatore a ribadire la totale fiducia nel difensore friulano, che nonostante ancora una forma non perfetta (il problema fisico accusato ad agosto gli ha pure fatto perdere del peso…) oggi contro il Como sarà al suo posto da terzo di destra nella retroguardia a tre.

Proprio l'assetto difensivo è stato uno dei temi più discussi della settimana e il quotidiano locale conferma che il tecnico, in questi giorni di lavoro, ha provato anche delle alternative rispetto agli interpreti visti recentemente: da un lato si è valutato lo spostamento di Comuzzo al centro della linea a tre con conseguente utilizzo di Pongracic nel ruolo di "braccetto" di destra (l’opzione più immediata), dall’altro invece è stato provato l’inserimento di Pablo Marí al centro della retroguardia. Una scelta, quest’ultima, che avrebbe portato a un effetto domino molto chiaro: Pongracic sul centro-destra e panchina per Comuzzo. Qualcosa che è ancora allo studio, ma non verrà proposto oggi.