Piccoli-Lucca, un duello tra punte dal valore di oltre 60 milioni

Si è parlato tanto in queste settimane dell'arrivo di Roberto Piccoli a Firenze e soprattutto dei 25 milioni più 2 di bonus spesi dai viola per prelevarlo dal Cagliari. Se dalla Sardegna il ds dei rossoblu Angelozzi aveva sottolineato come neanche Giulini si aspettasse di ricavare quella cifra, mercoledì in conferenza stampa Pradè ha sottolineato come 25 milioni oggi per un attaccante siano pure pochi. Punti di vista differenti, la realtà è che Piccoli aveva tanto mercato e che alla fine la Fiorentina è stata la squadra che si è spinta più in là per acquistarlo. Non solo i viola però hanno fatto un investimento importante quest'estate su un attaccante. Anche il Napoli, che domani sera arriverà al Franchi da avversario dei viola, ha speso molto per un giovane centravanti italiano. Il club di De Laurentiis ha sborsato infatti 9 milioni di prestito oneroso più 26 di obbligo di riscatto la prossima estate all'Udinese per Lorenzo Lucca. Una sfida dunque tra giovani bomber italiani domani sera a Campo di Marte.

Due bomber che puntano a scalzare Pio Esposito e Scamacca dal ruolo di riserve di lusso di Kean e Retegui in nazionale. Come riportato da La Nazione la situazione dei due giovani centravanti è differente, Piccoli a Firenze troverà tanto spazio accanto a Kean in stagione mentre Lucca, che per un po' non avrà l'ingombrante ombra di Lukaku davanti, dovrà vedersela anche con il nuovo arrivo Hojlund. Probabile comunque che domani sera siano entrambi titolari. Entrambi con l'obiettivo di dimostrare come i soldi spesi alla fine non siano troppi.