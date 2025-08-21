Piccoli alla Fiorentina, decisiva l'apertura di Beltran al Cska Mosca
La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio anche al mercato della Fiorentina: proprio mentre Stefano Pioli si apprestava a parlare in conferenza stampa da Presov, Slovacchia, per presentare la gara d'andata del playoff di Conference League contro il Polissya Zytomyr, i suoi dirigenti chiudevano un colpo a sorpresa. Roberto Piccoli è di fatto un nuovo calciatore viola, un'operazione pesante da 25 milioni più bonus che, se fossero confermati, scrive la Gazzetta, lo renderebbero l'acquisto più caro della storia della Fiorentina.
Per la rosea l'operazione fatta col Cagliari è un segnale d'ambizione del club che inserisce un altro uomo offensivo oltre a Kean, Dzeko e Gudmundsson. Mancano pochissimi dettagli per l'ufficialità. A sbloccare la trattativa è stata l'apertura di Lucas Beltran al Cska Mosca, con l'argentino che, come confermato da Pioli, non è stato convocato per la Conference per motivi di mercato.
