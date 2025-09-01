Perché è saltato Lindelof: la Fiorentina aveva chiesto pazienza, il calciatore aveva fretta

Il Corriere dello Sport svela come mai è saltato l'affare Lindelof-Fiorentina. Era tutto fatto per il difensore che aveva già trovato l'accordo con la Fiorentina sulla base di un contratto di due anni più opzione per il terzo. Nessun problema anche sull'ingaggio, che era vicino ai 2 milioni di euro a stagione. I viola avevano chiesto un po' di pazienza al difensore svedese, perché per accoglierlo avrebbero dovuto prima concretizzare una cessione: in particolare quella di Pietro Comuzzo.

Alla fine l'ex Manchester United ha deciso di evitare il rischio di rimanere a piedi considerando che era svincolato, e ha accettato l'offerta dell'Aston Villa - contratto biennale - che sabato sera si era fatto avanti per anticipare Everton e Fiorentina.