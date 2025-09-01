Calciomercato

Per Ikoné Fiorentina e Paris Fc allo scambio dei documenti

Per Ikoné Fiorentina e Paris Fc allo scambio dei documentiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 12:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte Alessandro Di Nardo

Sta per finire ufficialmente l'avventura di Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Il club viola è allo scambio di documenti con il Paris Fc per il suo trasferimento a titolo definitivo per una cifra sui 3 milioni.