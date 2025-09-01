Per Comuzzo l'Atalanta era l'opzione più verosimile, per i Percassi troppi 30-35 milioni

Per Comuzzo l'Atalanta era l'opzione più verosimile, per i Percassi troppi 30-35 milioni
Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Pietro Comuzzo. L'Atalanta era l'opzione più verosimile: in effetti i bergamaschi stavano valutando la possibilità di formulare una prima proposta alla società viola, che contava di riscuotere una cifra minima di 30-35 milioni. Niente da fare, lo ha confermato ieri Ferrari: "Dall’Atalanta non è arrivato nulla. Sta qua con noi, secondo me resta. Se poi arriva chissà cosa, o Pietro chiede di andare via, magari cambia lo scenario.

Ma non ci risulta". I nerazzurri si sono convinti di non poter accorpare, in questo momento, una somma così onerosa, chiudendo le porte a ogni eventuale negoziato con la Fiorentina per il difensore classe 2005. Che a questo punto difficilmente se ne andrà.  