Dagli inviati Pepito Day, ecco le formazioni delle due squadre: Rossi insieme a Toni e Batistuta

Manca sempre meno all'inizio del Pepito Day, il match amichevole tra ex compagni di Giuseppe Rossi, per l'addio al calcio del talento italoamericano. La partita comincerà alle ore 18 e a sfidarsi saranno una formazione della Fiorentina formata da vari ex compagni in viola di Giuseppe Rossi e il Pepito Team, formato da alcuni ex compagni di Rossi in altre squadre di club. Di seguito ecco le due formazioni.

Pepito Team: Frey, Godin, Capdevila, Vidic, Criscito, Marcos Senna, De Rossi, Ruben Cani, Ilicic, Mario Gomez, Candreva. All: Manuel Pellegrini.

A disposizione: Sirigu, De Vita, Piccini, Birghilotti, Fusi, Lupoli, Cigarini, Somigli, Mantelli.

Fiorentina: Toldo; Jorgensen, Gonzalo, Badelj, Vargas; Pizarro, Aquilani, Borja Valero; Giuseppe Rossi, Toni, Batistuta. All: Roberto Dellapina.

A disposizione: Mareggini, Barca, Giusti, Cinigiani, Dessena, Ceccherelli, Ardito, Riganò, Paggetti, Flachi.