PECCHIA, Man? Quello che c'è fuori lo lasciamo da parte

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza in vista della gara contro il Milan. Queste le sue parole su Dennis Man, uno dei nomi mercato in ottica viola.

Che Man ti aspetti per domani in una partita così importante? Può partire dall'inizio?

"Tutto quello che c'è fuori lo lasciamo da parte. A Genova non era entrato bene, domenica è stato molto positivo. Ne sono contento e deve esserlo anche lui. Mi aspetto da lui e da tutti di dare ancora di più. Questa settimana ha lavorato a pieno regime, mi aspetto tanto da lui e da tutti".