Oulai si scalda in vista di Inter-Fiorentina: Vanoli può tornare al centrocampo a tre
La trasferta contro l’Inter potrebbe offrire a Christ Inao Oulai una nuova occasione per mettersi in mostra. Dopo il primo tempo sottotono a Genova e la panchina contro il Como, il centrocampista ivoriano classe 2006 è in corsa per una maglia in mezzo al campo nell'undici della Fiorentina. Vanoli lo ha provato nel terzetto con Fagioli e Ndour, con Brescianini come alternativa. La decisione arriverà tra l’allenamento odierno e la rifinitura di domani, anche alla luce della necessità di trovare maggiore solidità dopo i 17 gol incassati nelle prime sette giornate.
Lo scrive Repubblica Firenze: il tecnico apprezza la fisicità e le capacità di contrasto del classe 2006, che deve però ancora assimilare alcuni meccanismi tattici del calcio italiano, soprattutto nella fase di ripiegamento. Il riferimento a Kanté riguarda le caratteristiche atletiche, ma non ancora la completezza nelle due fasi. Resta la fiducia della Fiorentina nel potenziale del giocatore, arrivato in estate per una cifra superiore ai 30 milioni, con la necessità di accompagnarne la crescita senza accelerare i tempi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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