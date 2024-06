PANCHINE, Il quadro della prossima serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo 8 conferme (Inzaghi, Gasperini, De Rossi, Gilardino, Nicola e Gotti oltre ai due promossi Pecchia e Fabregas) e tanti cambi sulle panchine di serie A, con alcune società ancora in alto mare per la guida tecnica, mentre tante aspettano solo di ufficializzare scelte già fatte. Se Baroni è stato l'ultimo ad accasarsi in casa Lazio dopo l'addio a Tudor e l'Empoli aspetta solo la conferma di Nicola (corteggiato anche dal Cagliari) al momento Milan, Juve, Torino e Monza hanno le idee chiare e manca solo l'ufficialità di (rispettivamente) Fonseca, Motta, Vanoli e Nesta. Per le altre è ancora caccia al sostituto, a partire dall'Udinese che ieri ha ufficializzato il suo addio a Cannavaro. Ecco il quadro attuale:

INTER Inzaghi (confermato)

MILAN Fonseca? (nuovo)

JUVENTUS Motta? (nuovo)

ATALANTA Gasperini (confermato)

BOLOGNA Italiano (nuovo)

ROMA De Rossi (confermato)

LAZIO Baroni (nuovo)

FIORENTINA Palladino (nuovo)

TORINO Vanoli? (nuovo)

NAPOLI Conte (nuovo)

MONZA Nesta? (nuovo)

GENOA Gilardino (confermato)

LECCE Gotti (confermato)

CAGLIARI ? (nuovo)

EMPOLI Nicola? (confermato)

HELLAS ? (nuovo)

UDINESE ? (nuovo)

PARMA Pecchia (confermato)

COMO Fabregas (confermato)

VENEZIA ? (nuovo)