Palladino sui nuovi arrivi: "Ndour può giocare sulla trequarti, Fagioli da play. Zaniolo ha tanta concorrenza"

vedi letture

Antivigilia di campionato in casa Fiorentina ma soprattutto day after della chiusura del mercato. A due giorni dal recupero di campionato contro l'Inter e dopo un rush finale di mercato che ha regalato tanto ai viola, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, commentando così gli arrivi di Cher Ndour, Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli: "Zaniolo era già convinto da solo: ho sentito un ragazzo motivato e felice. Ho avuto una piacevole sensazione su di lui. E' una bella storia il fatto che sia tornato qui, dopo aver fatto tutto il settore giovanile. Lui può fare l'esterno, il sotto-punta ma anche la prima punta come ha fatto all'Atalanta".

Per lei è una sfida riportare Zaniolo ai suoi livelli?

"No, perché è un giocatore di qualità. Noi cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi poi starà a lui fare bene e vincere la tanta concorrenza che avrà nel suo ruolo".

Ndour è un box-to-box o è un giocatore diverso?

"Lui ha caratteristiche d'attacco ma anche di difesa. Io lo vedo come sottopunta o mezzala. E' un giocatore importante per noi, ci dà caratteristiche diverse".

Cosa aggiunge al reparto mediano Fagioli?

"E' un calciatore forte, che a me è sempre piaciuto. Può giocare da play o a due. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto, ci servirà a completare un reparto che ogni tanto è andato in difficoltà. Lui arriva con la testa giusta, aveva proprio voglia di venire qua e io lo ringrazio".

Qui la conferenza stampa completa