Palladino su Cataldi: "Domani out, ma ho chi lo sostituisce. Dodo ok"

Raffaele Palladino in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulle condizioni dei due infortunati, Dodo e Cataldi. Nessun dubbio per quanto riguarda il brasiliano: "Si allena con la squadra da qualche giorno e sta bene" ha spiegato.

Discorso inverso invece per Cataldi che invece è out: "Danilo ha avuto un risentimento muscolare giovedì e non sarà a disposizione". Su chi lo sostituirà Palladino non anticipa nulla ma spiega: "In quel ruolo lì abbiamo varie soluzioni, può giocarci Mandragora, Adli ma anche Fagioli. Tutti bravi a giocare da play. Penso che a Roma abbiano giocato bene da mezzali anche Richardson e Ndour. Ho provato varie soluzioni ma non voglio dare vantaggi a nessuno".