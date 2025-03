Palladino nel post-gara: "Oggi ci dà autostima, non posso recriminare. Giovedì una finale"

vedi letture

Dopo la sconfitta col Napoli, il tecnico viola Raffaele Palladino si presenta così ai microfoni di Dazn: "Oggi non è stato solo il secondo tempo, ma tutta la partita. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, costruita per vincere lo scudetto. Siamo venuti qui con grande coraggio e personalità, facendo un'ottima partita. Il primo tempo siamo andati sotto ma c'eravamo, non siamo mai usciti dalla partita. Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà una squadra molto forte. Ripartiamo da qui, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra. Giovedì abbiamo una finale, oggi ci serve da entusiasmo".

Oggi si è visto un grande Fagioli.

"Sta crescendo di giorno in giorno, sono felice. Per me è un campione, ha grande tecnica, vede calcio. Ci sta facendo alzare il livello, è ciò che ci serviva. Nella ripresa siamo andati anche più forte, abbiamo provato a prendere il Napoli uomo a uomo. La partita di oggi deve darci autostima, non posso recriminare nulla ai ragazzi".

Quanto vi è mancato Gudmundsson finora?

"Albert ci è mancato molto in stagione, per infortuni è stato fuori molto. Lo stiamo recuperando, ha fatto una grandissima partita. Dobbiamo anche recuperare Folorunsho, Colpani e Adli, abbiamo bisogno di loro. Giovedì abbiamo una finale, e poi vogliamo chiudere il campionato in crescendo".

Comuzzo e Ranieri sono usciti per scelta tecnica?

"La palla su Lukaku la conosciamo bene, era in grandissima forma ma Pablo Marì l'ha tenuto bene. Abbiamo accettato i duelli, era un rischio calcolato. Comuzzo ha chiuso con i crampi, Ranieri ha giocato molto: non c'è stato alcun infortunio, ho voluto far rifiatare loro".