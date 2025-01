PALLADINO, Dette cose false su un gruppo fantastico. La dedichiamo a noi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Ai microfoni di Dazn, il tecnico viola Raffaele Palladino ha speso queste parole sulla vittoria della Fiorentina con la Lazio: "In tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto ciò che è stato scritto in questo mese è falso. Si parlava di un gruppo disunito, critiche assurde. Oggi abbiamo dimostrato grande personalità, sono felice. I ragazzi meritavano questa vittoria, la dedichiamo a noi stessi. Perché ripeto, sono state dette e scritte cose false, su un gruppo fantastico e che lavora ogni giorno con grande motivazione. Abbiamo messo dentro cuore e carattere".

Come mai Beltran così largo?

"Lucas è un po' adattato in quella posizione, ma è fantastico. È un jolly, dà tutto in ogni posizione. Ha lo spirito argentino che mi piace tantissimo. Ma lo fanno tutti, oggi c'era bisogno che Beltran facesse quel tipo di lavoro e ha fatto una grande prestazione. Per me lui è un sottopunta, quasi una mezzala di movimento".

Che Folorunsho ha trovato? Sostituisce Bove?

"Perdendo Edoardo ci sono mancate caratteristiche importante. Le abbiamo ritrovate in Michael, ci ha portato grande energia e spessore fisico. Lo posso usare a destra, a sinistra e in mezzo. Ci serviva, è vero, ma oggi i complimenti vanno a tutta la squadra. A Pongracic che era fuori da tanto tempo, a tutti che hanno difeso e attaccato insieme. La squadra si meritava questa soddisfazione".