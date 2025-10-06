"È proprio un testacoda. Gasp ride, Pioli no", così Il Corr. Sport su Fiorentina-Roma

"La Fiorentina di questo avvio di campionato somiglia al suo stadio: affascinante, ma ancora incompleto e in ristrutturazione. Il cartello lavori in corso è affisso sia sulle mura del Franchi sia in quelle del centro sportivo viola, alle prese con un cambio tattico chiesto da Pioli ma non ancora assimilato alla perfezione. Al contrario, nella Roma che ha battuto la viola 2-1 il rinnovamento procede spedito e Gasperini ha trovato un’altra importante e solida vittoria che ha riacceso l’entusiasmo per la miglior partenza (cinque vittorie e un ko) degli ultimi otto anni". Si apre così l'analisi del match del Franchi da parte del Corriere dello Sport. I viola affronteranno la sosta per le nazionali tra riflessioni e una grande mole di lavoro da fare. È vero, la squadra ieri pomeriggio ha forse proposto la miglior prestazione di questo avvio di campionato ma la Fiorentina ha subito il terzo ko consecutivo in casa e dopo sei partite ha appena tre punti. Due pali e tre nitide palle gol, ma poco cinismo a differenza della Roma che ha segnato due reti con quattro tiri in porta.

Pioli deve accelerare i lavori e trovare il modo di far reagire questa squadra perché al rientro dalla pausa il calendario dice: Milan, Bologna e Inter, più, in mezzo, il Rapid Vienna in Conference. Segnali incoraggianti da parte di Kean, che è tornato al gol, e pure da Piccoli che si muove bene e colpisce una clamorosa traversa nella ripresa. Dall'altra parte Gasperini si gode la reazione di Dovbyk e Soulè, sempre più centrale nel progetto giallorosso, dopo il calcio di rigore fallito più volte in Europa. Se la Fiorentina è poco cinica e concede tanto dietro, la Roma al contrario sembra una formazione solida e che davanti non spreca le occasioni che crea.