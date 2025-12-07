Napoli-Fiorentina 3-1, la primavera di Galloppa crolla in trasferta

Si è da poco conclusa allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cerola la sfida tra Napoli e Fiorentina valevole per la 14^ giornata del campionato di Primavera 1. I ragazzi viola, allenati da Daniele Galloppa arrivati da primi in classifica, sono andati subito sotto nel risultato dopo 1 minuto con il gol degli azzurri firmato da De Chiara. Dopo aver poi chiuso la prima metà di gara in svantaggio, Braschi e i suoi hanno sbagliato l'approccio anche nella ripresa subendo il raddoppio di Raggioli al 3 minuto del secondo tempo. Al 53' poi gli azzurri hanno calato il tris con Camelio su calcio di rigore procurato da Turnone.

Al 59' poteva esserci la possibile svolta del match per la Fiorentina, con il Napoli che è rimasto in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione proprio di Camelio, ma i viola non sono riusciti a riaprire in tempo la gara segnando il gol del 3-1 al 94' con Sadotti e perdendo così la partita. I ragazzi di Galloppa falliscono così l'allungo in testa al campionato.