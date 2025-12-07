FirenzeViola

Fiorentina in crisi: domani la squadra sarà libera, nonostante la Conference

Fiorentina in crisi: domani la squadra sarà libera, nonostante la ConferenceFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:31Primo Piano
di Luciana Magistrato

Ponte dell'Immacolata per la Fiorentina. Domani infatti la squadra, dopo l'allenamento di oggi, non si allenerà. Paolo Vanoli ha infatti lasciato i viola liberi prima di ritrovarsi martedì per preparare la gara di Conference di giovedì. Chi si aspettava un ritiro punitivo o per fare gruppo resta deluso perché Vanoli ha scelto di lasciare i giocatori addirittura liberi per liberarsi dalle scorie di questo difficile momento.