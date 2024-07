OLIMPIADI, L'Argentina dalle 17: solo panchina per Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Terza giornata del girone al torneo olimpico di calcio. Alle 17 tocca all'Argentina di Lucas Beltran scendere in campo nell'ultima sfida della prima fase, cercando di conquistare tre punti che vorrebbero dire avanzare ai quarti di finale. L'avversario della Seleccion di Mascherano è l'Ucraina, mentre nello scacchiere Albiceleste non figura l'attaccante della Fiorentina, che si accomoda in panchina. Queste le scelte ufficiali dell'Argentina:

Argentina (3-4-2-1): Rulli; Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Fernandez, Lujan, Medina; Simeone; Gondou, Alvarez. Allenatore: Mascherano.