NUOVO DS, Contatti con Fernandez, ex Barcellona

Nel punto di mercato sulla Fiorentina scritto da TuttoMercatoWeb.com, si legge che - come anticipato anche qui - saluterà Carlos Freitas dal ruolo di direttore sportivo, in entrata un nuovo nome e questo è certo. C'è (c'era?) l'ipotesi Pietro Accardi dall'Empoli ma la sensazione è che sul dirigente ci siano anche altre ipotesi (Lecce) e che la Fiorentina stia cercando un profilo internazionale. Tra i contatti avuti negli ultimi periodi anche uno con Robert Fernandez, ex uomo mercato del Barcellona.