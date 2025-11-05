Dagli inviati La Fiorentina in partenza per la Germania con dirigenza al completo: le immagini di FirenzeViola

La Fiorentina è in partenza in questi minuti da Peretola alla volta di Mainz, in Germania, dove domani sera sarà impegnata nella terza gara della fase campionato della Conference. Con la squadra, guidata da Daniele Galloppa, anche l'amministratore delegato Mark Stephan, il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, e il neo direttore sportivo Roberto Goretti. Ecco le immagini della partenza realizzate da FirenzeViola: