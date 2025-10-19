Niente da fare per la Fiorentina col Milan: decide Leao dopo Gosens, è 2-1
La Fiorentina torna da San Siro a mani vuote e all'ultimo posto in classifica grazie ad una scelta difficile da comprendere dell'arbitro Marinelli che ha fatto infuriare anche la panchina viola, con Pioli a muso duro con l'arbitro al 90'. Dopo un primo tempo senza squilli, nel secondo tempo è la squadra viola ad andare in vantaggio con Gosens abile a sfruttare un mezzo pasticcio tra Maignan e Gabbia.
Poi sale in cattedra Leao che prima dalla distanza trova il pareggio mentre la Fiorentina era in 10 per una botta presa al volto da Ranieri, poi a 5 minuti dalla fine il VAR richiama l'arbitro per un contatto in area tra Parisi e Gimenez sul volto dell'attaccante. Da calcio di rigore, Leao non trema e fa 2-1 regalando così alla squadra di Allegri il primo posto in classifica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati