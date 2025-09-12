Nicolussi, Fagioli, Mandragora: Pioli pensa alla mediana italiana per fermare il Napoli

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cerca di capire quali potrebbero essere le mosse di Stefano Pioli per provare ad arginare il super centrocampo di Antonio Conte. La soluzione più probabile è il 3-5-2 e la suggestione è una mediana tutta italiana con l'esordiente Nicolussi Caviglia al fianco di Fagioli e Mandragora. L'ex Venezia, che contro il Torino si è solo scaldato a bordocampo, potrebbe debuttare in viola domani sera contro il Napoli. Pioli in stagione punterà molto su di lui come regista, una soluzione che potrebbe liberare nel ruolo di mezzala, a lui per ora più congeniale, Nicolò Fagioli.

Sul classe 2001 la società gigliata punta molto, lo ha ribadito anche il ds Pradè in conferenza stampa, e quest'anno si aspetta il definitivo salto di qualità. Infine Mandragora, l'ex Torino è una certezza della Fiorentina, sia in campo che nello spogliatoio. La settimana dovrebbe esserci l'incontro decisivo poi, dopo un estate di voci e di trattative, finalmente dovrebbe arrivare l'annuncio del suo rinnovo di contratto. Oltre a questi tre, di italiani nella mediana viola ci sono anche Ndour e Fazzini, che al momento Pioli vede più come alternativa sulla trequarti a Gudmundsson. L'unico straniero che potrebbe insidiare la titolarità dei tre calciatori italiani è lo svizzero Simon Sohm.