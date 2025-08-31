Nicolussi Caviglia, dai paragoni con Pirlo, Liverani e Pizarro al 14 di Cruijff

Dopo le visite mediche svolte venerdì pomeriggio, ieri è arrivata l'ufficialità dell'acquisto da parte della Fiorentina di Hans Nicolussi Caviglia. Valdostano, classe 2000, di professione regista, l'ex Venezia a livello di caratteristiche tecniche e di gioco è stato spesso accostato ad Andrea Pirlo. Come sottolinea La Nazione oggi in edicola il paragone nasce anche dalle capacità del giocatore scuola Juventus sui calci da fermo. Non solo Pirlo ovviamente, anche altri play vengono accostati a Nicolussi Caviglia.

Parlando di ex viola i paragoni più calzanti forse sono quelli con Liverani e Pizzarro, due registi puri che facevano del gioco veloce, non di gambe ma di testa, una prerogativa. Insomma, qualità tecniche palla al piede, visione e velocità di pensiero, tutte caratteristiche riscontrabili anche nell'ex Venezia che ha scelto come numero di maglia il 14. Mai un numero banale nel calcio.