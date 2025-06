Kean e una decisione rimandata: nessuna garanzia per la Fiorentina

vedi letture

Manca sempre meno al primo luglio, giorno in cui partiranno le due settimane di Moise Kean, intesi come i quindici giorni in cui un club potrà esercitare la clausola da 52 milioni per prelevare l'attaccante dalla Fiorentina. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: il centravanti viola deciderà quale possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. Nel frattempo non ha dato la priorità a nessuno. Se è vero che a Firenze si trova benissimo, e non manca di dirlo ai suoi compagni di squadra, lo è altrettanto che le offerte arriveranno. E pure ricche. Ecco perché l’attaccante non si sbilancia e preferisce aspettare le settimane in cui la Fiorentina finirà letteralmente in fuorigioco. Non scalpita per andarsene, ma è innegabile che un calciatore di venticinque anni possa farsi rapire dalla corte dei grandi club. O dei loro portafogli.

La proposta dell'Al-Qadsiah è l'unica concreta, al momento. Per le casse dei sauditi i 52 milioni sono quasi una formalità. Casomai ci sarebbe da capire se Kean abbia voglia di calarsi in una realtà lontana dal calcio europeo, per quanto in sviluppo. L'offerta di 15 milioni è un punto di partenza notevole, tanto più che potrebbe aumentare. I procuratori di Kean sono stati allertati: gli arabi fanno sul serio. E il giocatore non ha chiuso le porte a nessuno. E sulle altre pretendenti, il Corriere scrive dell'interesse del Manchester United, che è più timido di quello dell'Al-Qadsiah ma non per questo meno assiduo. I Red Devils chiedono informazioni di continuo e seguono il calciatore da mesi.