FirenzeViola Fiorentina, Stoccarda su Richardson a titolo definitivo

Per un centrocampista che arriva, i viola sarebbero vicini a Cher Ndour del Paris Saint Germain, ci potrebbe essere un mediano che va. Il nome in questo caso è quello di Amir Richardson. Il marocchino classe 2002, che aveva chiesto ai dirigenti viola di trovare una soluzione per trovare più minutaggio, potrebbe lasciare Firenze a titolo definitivo dopo solo sei mesi. Per lui si sarebbe mosso lo Stoccarda. La trattativa può andare in porto solamente a titolo definitivo perché la Fiorentina ha finito gli slot liberi per i prestiti all'estero.