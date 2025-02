FirenzeViola Ndour, dal paragone con Pogba alle esperienze in giro per l'Europa

La Fiorentina continua la sua ricerca di un centrocampista da regalare a Palladino e il nome più accreditato sembra essere quello di Cher Ndour. I viola sono infatti vicini a trovare l'intesa con il Paris Saint Germain, club proprietario del cartellino del giocatore, per il prestito del mediano attualmente in forza al Besiktas. Dopo Folorunsho, il nuovo, e tanto atteso, centrocampista gigliato potrebbe essere Cher Ndour

Esperienze in giro per l'Europa

Nato a Brescia il 27 luglio 2004, Cher Ndour è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta prima di passare a neanche 16 anni nelle giovanili del Benfica. Nel 2023, dopo aver giocato principalmente nella squadra B del club lusitano, viene acquistato dal Paris Saint Germain. Con i parigini però mette insieme solamente 4 presenze in prima squadra, 3 in Ligue 1 (per un totale di 25 minuti) e una in Coppa di Francia, segnando anche un gol, nel match terminato 9-0 contro il Revel. Il giro d'Europa del centrocampista italiano non finisce qui. Il classe 2004 prima torna in Portogallo, in prestito al Braga, e poi sbarca, lo scorso agosto, ad Istanbul. Con i lusitani disputa appena 11 gare tra campionato e Europa League segnando solo una rete nella vittoria contro il Farense. 1 gol e 2 assist invece con la maglia del Besiktas in questa prima parte di stagione. Adesso il PSG è pronto a fargli fare un'altra esperienza in prestito, questa volta in Italia alla Fiorentina.

Il paragone con Pogba

Longilineo, alto 190 centimetri, abile nella gestione del pallone e soprattutto prestante in allungo con la palla tra i piedi. Caratteristiche che ricordano molto da vicino un giocatore passato in Italia con la maglia della Juventus e svincolatosi dai bianconeri ad inizio dicembre, Paul Pogba. In tanti infatti lo hanno paragonato all'ex Manchester United, non solo per le skills e un fisico simili, ma anche perché Ndour ha ha ammesso di tifare Juventus e di avere come idolo proprio il centrocampista francese. Il centrocampista di proprietà del Paris Saint Germain non ha iniziato però il suo percorso in mediana. L'ex Benfica e Atalanta infatti nasce come attaccante e, solo successivamente, si sposta in mediana senza perdere però il vizio del gol. Il sogno è quello di provare a strappare una convocazione con la maglia della Nazionale in vista del mondiale americano del 2026. Un desiderio ambizioso e difficile da realizzare, chissà se Firenze potrà essere l'ambiente giusto per sbocciare definitivamente e conquistare la casacca azzurra.