Ndour dall'U21: "Da piccolo ammiravo Balotelli. Il ct Baldini? Ci ha fatto discorsi molto profondi"

vedi letture

Cher Ndour, centrocampista di proprietà della Fiorentina attualmente in ritiro con l'Italia Under 21, ha parlato a Sky Sport partendo dall'arrivo in panchina del ct Silvio Baldini: "Stamattina ci ha fatto dei discorsi molto profondi raccontandoci della sua infanzia, ci ha detto che è la testa che comanda tutto. Ci ha spiegato che col giusto atteggiamento possiamo battere anche il Real Madrid".

Idoli da piccolo?

"Da piccolo ero un grande fan di Balotelli, ricordo bene la sua iconica esultanza con la Germania".

Per l'Italia l'Europeo può essere anche il trampolino per l'Olimpiade a cui manchiamo da 20 anni...

"Manca da tanto tempo a questa competizione seguita da tutto il mondo. Arrivarci significherebbe aver fatto un bel percorso all'Europeo, quindi sarebbero tutte belle cose".