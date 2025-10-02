Ndour: "Con Pioli mi trovo benissimo. Meglio l'assist del gol"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita del match di Conference League tra i viola e Il Sigma Olomouc. Quste le sue parole: "Più bello l'assist che il gol perché il gol di Piccoli è arrivato in un momento molto importante. Erano gli ultimi minuti e il mister continuava a chiedermi di alzarmi un po' per pressare meglio il loro mediano. Direi che ha funzionato".

Quanto è importante questa vittoria?

"E' importantissima perchè in campionato abbiamo avuto delle difficoltà. Anche questo però è il calcio. Ci siamo allenati sempre bene seguendo il mister. Questa vittoria ci può dare morale anche in vista di domenica".

Un commento sullo spazio che viene dato ai giovani in Italia

"Sì, penso che negli ultimi anni in Italia le cose stanno cambiando. Oggi eravamo tanti italiani giovani. Questo può fare gruppo. Siamo giovani e parlaimo praticamente tutti italiano. Questo penso sia importante anche per uscire dai momenti di difficoltà".

Quali sono i consigli che ti dà Pioli?

"Da inizo stagione dico che con il mister mi trovo molto bene. Mi consiglia sempre nel modo giusto sulle mie imperfezioni. Lo ascolto sempre con attenzione e applicazione".