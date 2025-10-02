Pioli a Sky: "Siamo un gruppo unito. Vincere fa bene, adesso il campionato"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "Vincere fa bene. Era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto una buona partita. L'abbiamo gestita bene, con decisione e volontà anche se con qualche errore. Adesso dobbiamo essere pronti per ritrovarci anche in campionato".

Quanto è importante che Piccoli si sia sbloccato?

"Sappiamo che per un attaccante è importante perché cresce di fiuducia con i gol. L'importante è che sia sempre stato penetrante. Dzeko invece agiva tra le linee. Piccoli ha meritato questo gol, è un attaccante che ci dà soluzioni".

Questa partita le dà spunti per il campionato?

"Le partite danno più spunti certo. Le strategie e il tipo di avversario fanno sì che scelga giocatori più tecnici o più fisici. L'importante è che i giocatori si facciano trovare pronti. Questa vittoria e questa compattezza è importante anche per il futuro".

A livello tattico è questa l'identità di squadra?

"Stiamo insistendo sul 3+2 in costruzione. Davanti invece dipende dalle partite e dalle condizoni dei 5 giocatori offensivi. Possiamo giocare con due o tre di loro. La cosa importante è avere principi di gioco e proporre. Ogni partita va preparata bene secondo le proprie caratterisitiche".

Mi sembra che stiate remando tutti nella stessa direzione

"Sì è così. I risultati negativi si portano dietro tanti discorsi. Noi siamo stati carenti nei risultati ma mai sotto il profilo della compattenza e dell'unità. In campionato siamo in ritardo, stiamo cercando di alzare il livello e ci sono le qualità per fare un buon lavoro. Siamo un gruppo unito".